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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в налете на ломбард

В Петербурге задержали подозреваемого в налете на ломбард

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого в налете на ломбард

Вчера днем около 13 часов 45 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о нападении на ломбард на Среднем проспекте.
По словам сообщавшего о нападении, в промежутке между 10:00 и 10:20, в ломбарде на Среднем проспекте ВО, дом 34, неизвестный, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил мобильный телефон «Realme C 55» стоимостью 4 000 рублей, и с места происшествия скрылся.
Около 17 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска в помещении хостела, расположенного в доме 47 по 6-й линии Васильевского острова по подозрению в причастности к этому преступлению «по горячим следам» задержан 37-летний неработающий, который угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил - без оплаты - из ломбарда ранее заложенный им это финансовое учреждение телефон.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).
Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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