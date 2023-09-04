В Петербурге задержали размахивавшего пистолетом в дорожном конфликте

Поздним вечером 28 августа 2023 года около 21 часа 45 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 20-летнего жителя Приморского района о том, что около 21:40 28 августа 2023 года возле дома 8 по набережной Кутузова водитель автомобиля «Фольксваген Поло», с которым у него возникла аварийная ситуация на дороге, в ходе словесного конфликта начал угрожать ему предметом, похожим на пистолет, после чего разбил данным предметом стекло его автомобиля «Лада Гранта», после чего с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовно дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

3 сентября 2023 года около 14 часов 30 минут возле дома 28 по Долгоозёрной улице по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 39-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, электрика одной из городских компаний.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.