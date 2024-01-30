В Ленобласти задержали подозреваемого в налете на табачный магазин

Утром 27 января 2024 года, около 08 часов 40 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 6 корпус 1 по Столичной улице в городе Кудрово неизвестный ограбил прохожего: попросив у того «Айфон-14» для срочного звонка, продемонстрировал прохожему нож и с ножом и телефоном скрылся в неизвестном направлении.

Ущерб составил 100 тысяч рублей.

28 января 2024 года около 18 часов 50 минут к полицейским поступила информация о налете на табачный магазин в доме 9 по Европейскому проспекту в городе Кудрово.

Злоумышленник, также угрожая ножом, похитил из кассы 6 450 рублей.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера днем, 29 января 2024 года около 15 часов 25 минут возле дома 45 по улице 4-я линия во Всеволожске по подозрению в совершении этих преступлений задержали 29-летнего жителя Саратовской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.