В Калининском районе задержали подозреваемого в хищении автомобиля

Вечером 30 января 2024 года, около 16 часов 50 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратился 50-летний петербуржец, который рассказал о том, что накануне, 29 января около 15 часов 00 минут, от дома 20 по Лабораторной улице похитили принадлежащий ему автомобиль «Вольво ХС70».

Днем 2 февраля 2024 около 12 часов 35 минут возле дома 2 по Бестужевской улице владелец обнаружил свою автомашину брошенной, о чем сообщил сотрудникам полиции.

В этот же день, возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниеи полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 27-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.