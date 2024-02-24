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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на Малой Митрофаньевской изъяли крупную партию наркотиков

В Петербурге на Малой Митрофаньевской изъяли крупную партию наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Петербурга в доме на Малой Митрофаньевской задержан наркоделец

Поздним вечером 21 февраля 2024 года около 22 часов 40 минут в результате расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 228 УК РФ в октябре 2023 года, сотрудники уголовного розыска Адмиралтейского района Петербурга при содействии оперативников Главка, при проведении обыска в доме 5 корпус 1 по Малой Митрофаньевской улице задержали 35-летнего местного жителя.
В ходе обыска в его квартире изъяли весы, полимерную банку с зеленой массой внутри, две полимерные банки белого цвета, внутри которых - по два пакета с белым порошком.
Экспертиза установила, что изъятое - наркотик – «мефедрон», массой 199 граммов, и вещество, содержащее в своем составе «фенэтиламин» в концентрации свыше 15%, массой 297,8 грамма.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Ранее он был уже трижды судим за наркотики, в том числе, их сбыт.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район наркотики
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