В Петербурге на Малой Митрофаньевской изъяли крупную партию наркотиков

Поздним вечером 21 февраля 2024 года около 22 часов 40 минут в результате расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 228 УК РФ в октябре 2023 года, сотрудники уголовного розыска Адмиралтейского района Петербурга при содействии оперативников Главка, при проведении обыска в доме 5 корпус 1 по Малой Митрофаньевской улице задержали 35-летнего местного жителя.

В ходе обыска в его квартире изъяли весы, полимерную банку с зеленой массой внутри, две полимерные банки белого цвета, внутри которых - по два пакета с белым порошком.

Экспертиза установила, что изъятое - наркотик – «мефедрон», массой 199 граммов, и вещество, содержащее в своем составе «фенэтиламин» в концентрации свыше 15%, массой 297,8 грамма.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее он был уже трижды судим за наркотики, в том числе, их сбыт.