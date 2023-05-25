В Мурино в квартире обнаружен склад наркотиков

Вчера около 04 часов 00 минут в результате реализации оперативной информации по уголовному делу, возбужденному следственными органами по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств), опергруппой уголовного розыска в ходе обыска по месту проживания 31-летнего жителя Ленинградской области, в однокомнатной квартире дома 37 корпус 2 по Оборонной улице в г. Мурино обнаружен и изъят полимерный прозрачный пакет, внутри которого находилось, согласно проведенной экспертизе, наркотическое средство – мефедрон, общей массой 611,4 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.