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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе с поличным поймали курьеров мошенников

В Московском районе с поличным поймали курьеров мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские с поличным задержали курьеров мошенников, вынудивших 94-летнего пенсионера сбросить деньги из окна

Днем 19 февраля около 15 часов 15 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что пожилому мужчине, проживающему в одной из квартир дома 55 по улице Орджоникидзе, звонят неизвестные и требуют денег.
Оперативно прибывшие на место полицейские с поличным задержали двоих мужчин, 50 и 19 лет.
Оба нигде не работают, а старший неоднократно ранее был судим, в том числе, за хранение наркотиков и кражу.
Сотрудники полиции установили, что 94-летнему пенсионеру звонили неизвестные. Голоса в трубке сообщили, что его внучка, якобы, стала виновницей ДТП и для того, чтоб избежать уголовной ответственности, срочно необходимы деньги.
Следуя указаниям звонивших, пенсионер выбросил из окна своей квартиры на третьем этаже завернутые в наволочку 109 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Обоих подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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