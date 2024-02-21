В Московском районе с поличным поймали курьеров мошенников

Днем 19 февраля около 15 часов 15 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что пожилому мужчине, проживающему в одной из квартир дома 55 по улице Орджоникидзе, звонят неизвестные и требуют денег.

Оперативно прибывшие на место полицейские с поличным задержали двоих мужчин, 50 и 19 лет.

Оба нигде не работают, а старший неоднократно ранее был судим, в том числе, за хранение наркотиков и кражу.

Сотрудники полиции установили, что 94-летнему пенсионеру звонили неизвестные. Голоса в трубке сообщили, что его внучка, якобы, стала виновницей ДТП и для того, чтоб избежать уголовной ответственности, срочно необходимы деньги.

Следуя указаниям звонивших, пенсионер выбросил из окна своей квартиры на третьем этаже завернутые в наволочку 109 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Обоих подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.