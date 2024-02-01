На севере Петербурга курьерами у мошенников оказались двое подростков

Накануне днем, 31 января 2024 года около 15 часов к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 14/5 по улице Смолячкова, неизвестные пытаются завладеть денежными средствами пенсионера.

Сотрудниками полиции было установлено, что около 14 часов 83-летнему мужчине на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Голос в трубке представился полицейским и сообщил, что родственница пенсионера якобы попала в ДТП и для не привлечения её к уголовной ответственности потребовал передать деньги «курьеру».

Возле квартиры была организована засада, и около 17 часов сотрудники уголовного розыска при передаче денег задержали двоих подростков: 15-летний девятиклассник и 11-летний ученик 4 класса.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Курьеров» передали родителям, обязав явкой.