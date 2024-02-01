ента новостей

10:00
На севере Петербурга курьерами у мошенников оказались двое подростков
09:34
Петербург хотят защитить от НАТО
08:55
В декрет уходят не только матери
01:24
Петербургская команда «Газпром нефть» заняла четвёртое место на масштабном корпоративном шахматном турнире в Москве
22:30
«СКА-Нева» забросила 9 шайб в ворота барнаульского клуба «Динамо-Алтай»: дубли в составе петербуржцев сделали Егор Гурзанов и Кирилл Танков
19:36
В Петербурге задержан инициатор конфликта на парковке на Казанской площади
16:28
В Петербурге задержали организатора двух онлайн-наркомаркетов и его подельника
16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
14:50
Награды Города-героя Ленинграда увидели 5170 человек
13:41
Россияне смогут полюбить работу и стать счастливыми!
13:22
На рынке серверов не хватает полноценных отечественных аналогов
13:15
В Ленобласти задержали мужчину с крупной партией синтетического наркотика
13:07
В Петербурге раскрыли убийство студента, совершенное 29 лет назад
13:01
В Ленобласти тушили продуктовый магазин
12:50
В Ленобласти мужчина стрелял из ружья в егеря
12:43
В центре Петербурга задержали мигранта, похитившего в магазине мобильный телефон у пенсионерки
12:14
В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
11:59
В Калининском районе задержали участника дорожного конфликта
11:28
В Петербурге задержали 21-летнего курьера мошенников
09:12
Сосиски оказались фальшивыми
08:43
Петербург начнет выпускать машины XCITE
01:34
Сергей Бабурин снялся с президентских выборов и призвал голосовать за Владимира Путина
20:22
Петербуржцы подготовят подарки и письма для участников СВО
16:23
В Ленобласти полицейские со стрельбой остановили «ВАЗ» с тремя подростками
13:30
TikTok не вернется в Россию
12:49
В Петербурге задержали уроженца Якутска, снимавшего видео хулиганских выходок в отношении девушек
12:32
В Ленобласти задержали подозреваемого в налете на табачный магазин
12:27
На Пулковском шоссе иномарка сбила 16-летнюю девушку
12:23
В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:18
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на прохожего
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга курьерами у мошенников оказались двое подростков

На севере Петербурга курьерами у мошенников оказались двое подростков

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Выборгском районе Петербурга за деньгами к пенсионеру пришли школьники

Накануне днем, 31 января 2024 года около 15 часов к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 14/5 по улице Смолячкова, неизвестные пытаются завладеть денежными средствами пенсионера.

Сотрудниками полиции было установлено, что около 14 часов 83-летнему мужчине на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Голос в трубке представился полицейским и сообщил, что родственница пенсионера якобы попала в ДТП и для не привлечения её к уголовной ответственности потребовал передать деньги «курьеру».

Возле квартиры была организована засада, и около 17 часов сотрудники уголовного розыска при передаче денег задержали двоих подростков: 15-летний девятиклассник и 11-летний ученик 4 класса.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Курьеров» передали родителям, обязав явкой.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-06-2023, 10:16
В Московском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера
20-12-2022, 12:16
В Ленобласти задержали подростка, ограбившего пенсионера в подъезде
7-10-2022, 14:44
В Петербурге задержали 35-летнего мужчину за мошенничество в отношении пенсионеров
9-04-2023, 13:24
В центре Петербурга задержали группу грабителей - подростков
9-01-2024, 09:54
В Выборгском районе задержали подозреваемую в обмане пенсионерки
4-05-2023, 12:40
В Невском районе задержали трех подростков за разбойное нападение на мужчину

Происшествия на дорогах

0
156
Вчера, 16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
0
148
30-01-2024, 12:27
На Пулковском шоссе иномарка сбила 16-летнюю девушку
0
341
27-01-2024, 00:06
На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»
0
280
26-01-2024, 11:03
В ДТП на улице Савушкина пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Шкода Октавиа»
Наверх