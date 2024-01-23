В деревне Новое Девяткино задержали пиромана с покрышками

Следователи Всеволожского района Ленинградской области расследуют два уголовных дела о попытке поджога квартиры в доме 10 по улице Славы в деревне Новое Девяткино (статьи 30 и 167 УК РФ).

6 января неизвестный злоумышленник положил возле входной двери три автомобильные покрышки, поджёг их и скрылся. Металлическая дверь от огня она не пострадала.

По подозрению в причастности к преступлению сотрудниками уголовного розыска был задержан 37-летний ранее судимый уроженец Курска, проживающий в Петербурге.

Вчера, 22 января к полицейским вновь поступила информация о попытке поджога в этом же доме. Злоумышленник принес к двери покрышки и пытался поджечь. Однако горючая жидкость не воспламенилась.

Сотрудники ОВО задержали и доставили в отдел полиции 37-летнего жителя Тульской области. По словам пиромана, заказ он получил по телефону. Обещали заплатить 5 000 рублей.

Устанавливается заказчик преступления.