В Новом Девяткино задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой обалсти поступило сообщение от 34-летнего гражданина о стрельбе в кафе в деревне Новое Девяткино, на улице Арсенальная, 1А между двумя посетителями.

Около 03 часов 30 минут в кафе между двумя мужчинами произошёл конфликт, причиной которого стало замечание потерпевшего в адрес обидчика. После чего, выйдя из заведения, последний выстрелил в 27-летнего мужчину и скрылся с места преступления. Раненый в удовлетворительном состоянии госпитализирован в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В этот же день на улице Школьной в деревне Новое Девяткино, по подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний местный житель.

У злоумышленника обнаружен и изъят травматический пистолет, который направлен на экспертизу.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.