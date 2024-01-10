Полиция Петербурга задержала ещё одного поджигателя покрышек

Поздним вечером 6 января 2024 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 28-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные подожгли автомобильные покрышки возле входной двери квартиры его 62-летней матери, проживающей в доме по улице Славы в деревне Новое Девяткино.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленник был один. Он принес с собой три автомобильные покрышки, положил их возле входной двери квартиры пожилой женщины, поджег их и скрылся.

В связи с тем, что дверь была металлической, от огня она не пострадала.

По данному факту полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ (покушение на повреждение чужого имущества.

Сегодня, 10 января 2024 года, сотрудниками регионального управления уголовного розыска совместно с оперативниками полиции Всеволожского района был установлен и задержан подозреваемый в поджоге.

Им оказался 37-летний ранее судимый уроженец Курска, проживающий в Центральном районе Петербурга.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.