В Ленобласти задержали пиромана

Сегодня ранним утром, около 5 часов на улице Железнодорожной в городе Кингисепп сотрудниками полиции был задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в поджоге грузовика.

Накануне поздним вечером, в начале десятого к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о том, что на улице Садовой в деревне Ручьи пьяный мужчина бросил бутылку с бензином в грузовой автомобиль Volvo F12 и попытался поджечь его. Автомашина получила незначительные повреждения. Известно, что грузовик принадлежит 32-летнему жителю деревни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.