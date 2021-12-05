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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали пиромана

В Ленобласти задержали пиромана

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Опубликовал: Anton78
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В Кингисеппе задержали пиромана, пытавшегося спалить грузовик в деревне Ручьи

Сегодня ранним утром, около 5 часов на улице Железнодорожной в городе Кингисепп сотрудниками полиции был задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в поджоге грузовика.

Накануне поздним вечером, в начале десятого к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о том, что на улице Садовой в деревне Ручьи пьяный мужчина бросил бутылку с бензином в грузовой автомобиль Volvo F12 и попытался поджечь его. Автомашина получила незначительные повреждения. Известно, что грузовик принадлежит 32-летнему жителю деревни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

Источник: 47News
Все по теме: Кингисеппский район Ленобласть поджог автомобиль
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