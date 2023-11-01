В Ленобласти мужчина задержан за сбыт крупной партии синтетических наркотиков

В минувший понедельник сотрудники УНК при содействии ГИБДД задержали 34-летнего ранее судимого жителя Приморского района Петербурга, который передвигался на своем автомобиле «BMW» по одной из дорог в черте поселка Бегуницы Волосовского района Ленобласти. Его остановил наряд дорожной полиции.

При осмотре автомашины и обследовании территории близлежащей лесопарковой зоны полицейскими обнаружено и изъято 8 полимерных пакетов с порошкообразным веществом общей массой 4110 граммов.

Экспертиза показала, что в одном из пакетов содержится 500 с лишним граммов наркотического средства «мефедрон».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку

наркотических средств).

Подозреваемого закрыли в камере на основании статьи 91 УПК РФ.