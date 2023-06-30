В центре Петербурга задержали налетчиков на штрафстоянку

Вечра ранним утром около 03 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о нападении на женщину - охранника штрафстоянки в Центре Санкт-Петербурга, на улице Евгеньевской, дом 2.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от 67-летней пострадавшей, которая сообщила о том, что около 03 часов 00 минут на пост охраны зашли двое неизвестных, избили ее, связали руки и совершили хищение 2 800 рублей, после чего с места происшествия скрылись.

Женщина с различными ушибами и ссадинами, после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии госпитализирована.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам полицейскими возле дома 6 Большой Московской и около дома 3 по Мытнинской улице по подозрению в совершении этого преступления задержаны ранее судимые 32-х и 65-летний петербуржцы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.