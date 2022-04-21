В Невском районе избили и ограбили подростка

Вечером минувшего вторника около 18 часов 30 минут на Дальневосточном проспекте, в Невском районе Петербурга трое неизвестных избили 15-летнего юношу, после чего отобрали у него мобильный телефон iPhone 12 mini, колонку с ручкой, беспроводной PowerBank и беспроводные наушники AirPod.

Подростка доставили в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей носа, травмой глаз. Размер ущерба составил 50 000 рублей.

Злоумышленники на вид 16-17 лет, европейской внешности. Один носит небольшую бородку.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.