В Петербурге в магазине избили и ограбили покупателя

Накануне поздним вечером около 22 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 49-летнего мужчины (покупателя продуктового магазина) о том, что в магазине в доме 24 по улице Композиторов его избили и забрали деньги.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали ранее неоднократно судимого 35-летнего местного жителя, который около 22 часов 00 минут, ударив палкой покупателя, похитил у него 22 тысячи рублей.

Палку изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также об избрании меры пресечения в отношении задержанного.