В Петербурге ищут подозреваемых в стрельбе в ходе дорожного конфликта

Накануне ранним утром около 04 часов 05 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от прохожего о том, что возле дома 6 по Заневскому проспекту стреляют.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле дома 6 по Заневскому обнаружен 33-летний пострадавший, который рассказал, что в период с 02 часов 20 минут до 02 часов 45 минут около дома 5 по улице Стахановцев в ходе дорожного конфликта четверо неизвестных выстрелили в него из травматического пистолета, после чего скрылись на темно-синем «БМВ» и красном «Субару».

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу с огнестрельным ранением подмышки и поясницы, после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицией приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников.