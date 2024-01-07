Во Фрунзенском районе хулиганы стреляли по окнам из пневматики

Накануне поздним вечером, 6 января 2024 года около 22 часов 20 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 56-летняя женщина, проживающая в квартире дома 43 по Дунайский проспекту. Женщина сообщила стражам порядка о том, что во дворе дома, где она проживает, неизвестные выстрелом из пневматического пистолета попали ей в окно.

Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы установил, что около 22 часов 00 минут во дворе дома четверо мужчин стреляли по снежкам, после чего хозяйка одной из квартир обнаружила повреждение выходящего во двор окна.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.