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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержали курьера мошенников

В Красносельском районе задержали курьера мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в Красном селе задержали курьера мошенников

Накануне днем, 13 января 2024 года около 14 часов 55 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 84-летняя жительница дома 24 корп. 2 по проспекту Маршала Казакова. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что двумя часами ранее ей позвонила неизвестная, представившись внучкой, и, рассказав о том, что попала в ДТП и для урегулирования вопроса срочно требуются деньги, убедила дождаться курьера и передать ему 200 тысяч рублей.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские возле квартиры пенсионерки, с поличным, при передаче денег, задержали и доставили в отдел полиции 23-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.
В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.1. КоАП РФ.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Приняты меры по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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