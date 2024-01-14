В Красносельском районе задержали курьера мошенников

Накануне днем, 13 января 2024 года около 14 часов 55 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 84-летняя жительница дома 24 корп. 2 по проспекту Маршала Казакова. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что двумя часами ранее ей позвонила неизвестная, представившись внучкой, и, рассказав о том, что попала в ДТП и для урегулирования вопроса срочно требуются деньги, убедила дождаться курьера и передать ему 200 тысяч рублей.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские возле квартиры пенсионерки, с поличным, при передаче денег, задержали и доставили в отдел полиции 23-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.1. КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Приняты меры по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления.