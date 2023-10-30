В Петербурге поймали молодую девушку, подозреваемую в обмане пенсионерки

Вечером 27 октября 2023 года около 18 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 85-летняя женщина. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что утром ей на домашний телефон позвонила неизвестная, представившись супругой её внука, с сообщением о том, что она попала в ДТП с пострадавшим, и, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо через курьера передать ей деньги.

Пенсионерка на лестничной клетке возле своей квартире курьеру 200 тысяч рублей.

В тот же вечер около 20 часов 30 минут полицейские по горячим следам в квартире дома 4 корпус 1 по проспекту Большевиков по подозрению в причастности к мошенничеству задержали 20-летнюю неработающую жительницу Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).