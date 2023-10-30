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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали молодую девушку, подозреваемую в обмане пенсионерки

В Петербурге поймали молодую девушку, подозреваемую в обмане пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали подозреваемую в мошенничестве

Вечером 27 октября 2023 года около 18 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 85-летняя женщина. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что утром ей на домашний телефон позвонила неизвестная, представившись супругой её внука, с сообщением о том, что она попала в ДТП с пострадавшим, и, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо через курьера передать ей деньги.
Пенсионерка на лестничной клетке возле своей квартире курьеру 200 тысяч рублей.
В тот же вечер около 20 часов 30 минут полицейские по горячим следам в квартире дома 4 корпус 1 по проспекту Большевиков по подозрению в причастности к мошенничеству задержали 20-летнюю неработающую жительницу Петербурга.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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