В Невском районе задержали таксиста, подозреваемого в мошенничестве

Вчера вечером, 4 января около 19 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 73-летняя женщина, проживающая в доме 3 по Славяновской улице, которая сообщила стражам порядка о том, что около 13 часов 30 минут ей позвонила неизвестная, представившаяся ее дочкой, и, под предлогом не привлечения ее к ответственности за, якобы, совершенное ДТП, убедила пожилую женщину передать курьеру 109 688 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В этот же день около 20 часов 40 минут возле дома 32 по Шлиссельбургскому проспекту по «горячим следам» сотрудники полиции задержали автомобиль - такси «Киа-Рио» под управлением 29-летнего гражданина одного из сопредельных государств, находящегося на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него также составлен административный протокол по ст.18.8 ч.3 КоАП РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.