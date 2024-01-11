В Петербурге задержали злоумышленника, похитевшего икону из храма на улице Софьи Ковалевской

Напомним, что вечером 9 января 2024 года, около 18 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери о том, что тем же днем в храме на улице Софьи Ковалевской, дом 9 корпус 1 была похищена икона. Злоумышленник провел в храме почти 3 часа и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе. Вынес вместе с пожертвованиями прихожан - на иконе висело около двадцати золотых украшений.

Вчера, 10 января, около одного из торговых центров на проспекте Культуры по подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее судимого за совершение аналогичных преступлений 40-летнего местного жителя.

Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ