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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих злоумышленников, которые ограбили бухгалтера ТСЖ

В Петербурге задержали двоих злоумышленников, которые ограбили бухгалтера ТСЖ

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали двоих, подозреваемых в грабеже бухгалтера ТСЖ

13 декабря 42-летняя бухгалтер ТСЖ обратилась к полицейским Центрального района Петербурга с заявлением о нападении на нее неизвестного в парадной дома 57 по улице Жуковского. Злодей, применив физическую силу, похитил из пакета 900 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 18 декабря около 16 часов 30 минут благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении указанного преступления, 44-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области. Так же около 17 часов 35 минут возле дома 15 по улице Чехова задержали его 36-летнего подельника. Обоих подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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