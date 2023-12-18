В Ленобласти похитили жителя Пикалево, вывезли в лес, ранили ножом и ограбили

Вчера утром, 17 декабря 2023 года около 10 часов 50 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступил звонок очевидца, который сообщил о жестоком нападении на человека возле одного из домов в деревне Заречье.

По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили 57-летнего местного жителя, который был избит, связан и подвергнут пыткам неизвестными злоумышленниками. Они также похитили ценности и скрылись.

Пострадавший был госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии, но получил ранение левого бедра, различные ушибы и частичную ампутацию мочки левого уха.

Согласно его показаниям, утром 17 декабря вгороде Пикалево трое неизвестных напали на него возле его дома на Советской улице, заставили сесть в автомобиль "Фольксваген" и увезли в лесной массив рядом с деревней Заречье. Там его избили, нанесли ножевые ранения и похитили 10 тысяч рублей, золотое кольцо, мобильный телефон и ключи от его квартиры и гаража. После этого один из нападавших отправился обыскивать его жилище, а когда вернулся, все злоумышленники скрылись, оставив пострадавшего в лесу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует происшествие как разбой. Полиция приняла меры для выявления и задержания преступников.