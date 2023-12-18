Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в поножовщине

Вчера, 17 декабря 2023 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о происшествии, произошедшем около ларька возле дома 44В по Южному шоссе. Согласно информации, в результате конфликта мужчина получил ножевое ранение.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего - 38-летнего жителя Лужского района Ленобласти с ранением груди. Его немедленно доставили в медицинское учреждение, однако позже он скончался от полученных травм. В тот же день, около 19 часов 10 минут, опергруппа, работавшая над этим делом, задержала подозреваемого в причастности к преступлению возле дома 46 по Южному шоссе.

Задержанный - 59-летний гражданин одного из ближнезарубежных государств, подозревается в том, что около 17 часов 30 минут он нанес удары ножом в грудь своему противнику в результате внезапного конфликта.

Подозреваемый был доставлен в полицейский участок, где в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.