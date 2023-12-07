В Петербурге задержан 15-летний подросток, подозреваемый в обмане пожилой женщины

3 декабря 2023 года к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 84-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. По ее заявлению, накануне днем ее обманули по схеме «родственник попал в ДТП». Пенсионерка передала курьеру в своем подъезде дома 25 корпус 1 по улице Зины Портновой целых 650 тысяч рублей. Это была огромная сумма для пенсионерки, и она надеялась, что деньги помогут ее вымышленному родственнику.

Полиция немедленно начала расследование по данному факту и возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, которая квалифицирует это деяние как мошенничество.

Утром, 6 декабря 2023 года около 10 часов 30 минут, полиция смогла задержать подозреваемого в причастности к указанному преступлению. И кто бы вы думали, что это был всего лишь 15-летний подросток.

Расследование уголовного дела продолжается, и полиция надеется, что он поможет раскрыть всю сеть преступников, замешанных в мошенничестве. Этот случай подчеркивает важность бдительности и осведомленности о таких мошеннических схемах. Жертвы часто становятся люди пожилого возраста, которые доверяют и хотят помочь своим близким. Однако, необходимо всегда проверять информацию и обращаться в полицию, если что-то кажется подозрительным. Полиция предупреждает граждан о необходимости быть осторожными и не передавать деньги незнакомым людям. Также важно обсуждать подобные случаи с родственниками и друзьями, чтобы повысить осведомленность в обществе и предотвратить подобные преступления. В результате успешной операции полиции, пожилая женщина получила надежду на возвращение своих денег. Однако, это напоминает нам, что мошенничество остается серьезной проблемой, и каждый из нас должен быть бдительным и осторожным, чтобы не стать следующей жертвой.