ента новостей

13:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поножовщине
13:34
В Пушкине задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
13:23
Киностудия «Ленфильм» начала съемки фильма «Снег пригнул бамбук»
13:13
В преддверии новогодних праздников мошенники придумали новую схему обмана
13:01
Презентация книги «Террор. Кому и зачем он нужен» Николая Старикова
10:50
Пенсионерка из Сертолово перевела телефонным мошенникам 840 тысяч рублей
10:38
Полиция Гатчины возбудила дело после пропажи кошелька у пенсионерки
10:19
В Петербурге две девочки стали жертвами сексуальных домогательств
09:42
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо
00:04
СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» и сразу 15 шайб в столичном дерби «Спартака» и «Динамо»
20:35
Поэтический международный конкурс чтецов «Живая классика» объявил имена победителей 2023 года
20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
16:31
Неудачный заполярный выезд петербургского «Кристалла» в мини-футбольной Суперлиге: два поражения от «Норильского никеля»
15:57
Подъём петербургского хоккейного «Динамо» при Владимире Крикунове – четыре победы подряд в матчах чемпионата ВХЛ
15:13
Федеральная инициатива об ответственности чиновников за незаконные решения внесена в ЗакС Петербурга
14:46
Награды Правительства Петербурга вручили лучшим волонтерам и добровольческим организациям
14:27
Председателем комитета по природным ресурсам Ленобласти назначен Федор Стулов
14:22
Президент Нигерии призывает к расследованию гибели 85 мирных жителей в результате нападения беспилотника
14:02
Александр Беглов подписал закон о бюджете города на ближайшие три года
13:53
Аллею сквера Блокадников осветило новое наружное освещение
13:33
Стенд Санкт‑Петербурга получил награду на Международной выставке-форуме "Россия"
13:17
Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов удостоен ордена Дружбы
13:00
Выставка «Художники России – Героям Отечества»
12:52
В Петербурге прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов
12:43
В Думу внесен законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных
12:24
В Приморском районе пенсионерка перевела «брокерами» 6 млн рублей
12:18
В Кировском районе пенсионер перевел телефонным мошенникам 9,4 млн рублей
21:52
Волейбольная «Ленинградка» с одинаковым счётом 3–1 выиграла у «Динамо-Метара» и «Динамо-Ак Барса» и закрепилась на второй строчке таблицы Суперлиги
21:19
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков вместе с шахматными «коммунистами» стал победителем Первого командного кубка России, а Дарья Юрасова выиграла рапид в Югре
19:15
"Елка мира" появилась в Главном штабе Эрмитажа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге две девочки стали жертвами сексуальных домогательств

В Петербурге две девочки стали жертвами сексуальных домогательств

0
61
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В центре Петербурга две несовершеннолетник девочки стали жертвами педофилов

Накануне днем, 5 декабря около 14 часов 20 минут возле сетевого магазина, расположенного около дома 2 на Таврической улице, произошел инцидент с 14-летней девочкой. Неизвестный мужчина начал домогаться до нее. Описывается его внешность: азиатской национальности, примерно 40 лет, рост около 175 см, одет в темную одежду и носил оранжевую жилетку.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, которая касается сексуальных домогательств.

В этот же день вечером, около 19 часов 30 минут возле дома 37 на Шпалерной улице произошел еще один случай с 13-летней девочкой. Неизвестный мужчина подошел к ней, схватил за плечо и угрожал изнасилованием, но затем отпустил и скрылся. Описание преступника: мужчина около 40 лет, европейской внешности.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-05-2023, 11:25
В Невском районе мужчина напал на 13-летнюю девочку
23-07-2022, 13:59
На Парнасе педофил приставал в лифте к 9-летней девочке
18-04-2023, 11:05
Мужчина в маске домогался 13-летней девочки в вагоне метро
7-04-2023, 10:44
В Петербурге мигрант подозревается в изнасиловании 15-летней девочки
1-03-2023, 11:07
В Купчино пенсионерка отдала аферистам 6500 долларов
22-06-2023, 09:31
В Ленобласти азиат на ржавом велосипеде надругался над 14-летней девочкой

Происшествия на дорогах

0
139
Вчера, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
175
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
307
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
282
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Наверх