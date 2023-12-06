В Петербурге две девочки стали жертвами сексуальных домогательств

Накануне днем, 5 декабря около 14 часов 20 минут возле сетевого магазина, расположенного около дома 2 на Таврической улице, произошел инцидент с 14-летней девочкой. Неизвестный мужчина начал домогаться до нее. Описывается его внешность: азиатской национальности, примерно 40 лет, рост около 175 см, одет в темную одежду и носил оранжевую жилетку.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, которая касается сексуальных домогательств.

В этот же день вечером, около 19 часов 30 минут возле дома 37 на Шпалерной улице произошел еще один случай с 13-летней девочкой. Неизвестный мужчина подошел к ней, схватил за плечо и угрожал изнасилованием, но затем отпустил и скрылся. Описание преступника: мужчина около 40 лет, европейской внешности.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.