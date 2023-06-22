В Ленобласти азиат на ржавом велосипеде надругался над 14-летней девочкой

Вчера днем к полицейским Кировского района Ленинградской области обратилась 44-летняя жительница Петербурга. Женщина сообщила стражам порядка о том, что накануне утром в СНТ "Липки" неизвестный совершил сексуальное насилие в отношении ее 14-летней дочери.

Приметы злоумышленника: мужчина азиатской внешности, худощавого телосложения, черные волосы, рост около 170 см, одет в чёрную ветровку. Скрылся на голубом велосипеде со следами ржавчины.