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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино пенсионерка отдала аферистам 6500 долларов

В Купчино пенсионерка отдала аферистам 6500 долларов

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Опубликовал: Anton78
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Крупную сумму в валюте отдала мошенникам пожилая жительница Фрунзенского района.

В минувший понедельник вечером на телефон в квартире 70-летней женщины на Будапештской улице, во Фрунзенском районе Петербурга позвонил неизвестный мужчина, который представился «следователем уголовного розыска». Злоумышленник сообщил пенсионерке, что её дочь якобы попала в ДТП и для не привлечения её к уголовной ответственности необходимо заплатить.

Женщина сообщила, что у неё есть 6500 долларов. После чего неизвестный мужчина сообщил, что направит курьера. Около 21 часа 50 минут возле дома пенсионерка передала неизвестному мужчине выше указанную сумму. На вид курьеру 28-30 лет, рост 170-175 см., европейский тип лица, был одет в тёмную одежду.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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