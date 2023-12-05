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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии

В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии

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Опубликовал: Anton78
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Полицейcкие проводят проверку по факту смертельного ДТП на 38 км дороги «Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга»

Сегодня вечером, 5 декабря 2023 года около 17 часов 25 минут на 38 км дороги «Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга» 30-летний водитель, управляя автомашиной «Киа Рио» совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия, а его пассажира, неустановленного мужчину, госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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