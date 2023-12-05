В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии

Сегодня вечером, 5 декабря 2023 года около 17 часов 25 минут на 38 км дороги «Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга» 30-летний водитель, управляя автомашиной «Киа Рио» совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия, а его пассажира, неустановленного мужчину, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.