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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка сбила лося. Погибла пассажирка

В Ленобласти иномарка сбила лося. Погибла пассажирка

0
16
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Globallookpress.com
Под Гатчиной иномарка врезалась в лося, погиб человек на пассажирском сидении

Накануне ночью около 01 часа ночи на 33 километре дороги "Мины - Новинка" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 34-летний водитель на автомобиле "Toyota Avensis" двигаясь на большой скорости сбил лося перебегавшего дорогу.

В результате произошедшего ДТП, 21-летняя девушка сидевшая на пассажирском сидении получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте. 34-летний водитель выжил. Установлено, что погибшая проживала в городе Пушкин.

Известно, что водитель иномарки ранее восемь раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скоростного режима.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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