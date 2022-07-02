В Ленобласти иномарка сбила лося. Погибла пассажирка

Накануне ночью около 01 часа ночи на 33 километре дороги "Мины - Новинка" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 34-летний водитель на автомобиле "Toyota Avensis" двигаясь на большой скорости сбил лося перебегавшего дорогу.

В результате произошедшего ДТП, 21-летняя девушка сидевшая на пассажирском сидении получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте. 34-летний водитель выжил. Установлено, что погибшая проживала в городе Пушкин.

Известно, что водитель иномарки ранее восемь раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скоростного режима.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.