В Невском районе задержали уличного грабителя

В минувший вторник к полицейским Невского района Петербурга обратился 30-летний петербуржец с завлением о том, что около 16 часов 20 минут подвергся нападению на проспекте Большевиков.

Неизвестный, избив его, похитил сумку, в которой находились паспорт, мобильный телефон «Ксиоми Реадми 11 ПРО», банковские карты.

Сумма ущерба составила 29 488 рублей.

Спустя час оперативниками Невского района по горячим следам, у дома 30 по проспекту Большевиков, по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний ранее судимый неработающий петербуржец.

Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.