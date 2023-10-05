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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали уличного грабителя

В Невском районе задержали уличного грабителя

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Невского района задержала грабителя с проспекта Большевиков

В минувший вторник к полицейским Невского района Петербурга обратился 30-летний петербуржец с завлением о том, что около 16 часов 20 минут подвергся нападению на проспекте Большевиков.
Неизвестный, избив его, похитил сумку, в которой находились паспорт, мобильный телефон «Ксиоми Реадми 11 ПРО», банковские карты.
Сумма ущерба составила 29 488 рублей.
Спустя час оперативниками Невского района по горячим следам, у дома 30 по проспекту Большевиков, по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний ранее судимый неработающий петербуржец.
Похищенное частично изъято.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район грабеж
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