В Сосновой Поляне подростка-мигранта задержали по подозрению в педофилии

Вчера к полицейским Красносельского района Петребурга обратилась мать 8-летней девочки, которая рассказала о случившемся происшествии с ее ребенком. По ее словам, 29 ноября около полудня неизвестный человек, под предлогом сделать фотографию, привел ее дочь в техническое помещение дома на проспекте Ветеранов в Сосновой Поляне и совершил в отношении ребенка непристойные действия.

Следуя этой информации, полиция немедленно начала расследование и уже в тот же день задержала подозреваемого вблизи указанного дома. Задержанный оказался 16-летним гражданином Узбекистана, который приехал в Россию полтора месяца назад в поисках работы. Интересно отметить, что он не зарегистрирован в миграционной службе. Его отец, 52-летний мужчина, работает дворником в одном из жилых комплексов.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ, которая квалифицирует такие действия как совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Это серьезное преступление, которое может повлечь за собой строгие наказания.

В настоящее время юный мигрант находится под стражей в ИВС (Изолятор временного содержания). Следствие будет проводиться с полной тщательностью, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновного к справедливому наказанию.