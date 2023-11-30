ента новостей

13:13
В Петербурге иномарка влетела в рейсовый автобус. Пострадали два человека
13:07
В Петербурга задержали карманника, орудовавшего на Невском проспекте
13:00
В Кудрово задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в грабеже
12:53
В Тихвине задержали 16-летнего студента за обман пенсионера
12:41
В Петербурге задаржали 75-летнюю пенсионерку за кражу банковской карты
11:45
В Калининском районе предотвратили мошенничество в отношении 77-летней пенсионерки
09:50
В Сосновой Поляне подростка-мигранта задержали по подозрению в педофилии
00:59
Председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин и ещё три депутата выступили с инициативой разрешить губернатору быть избранным более двух сроков подряд
18:27
Молодёжное хоккейное «Динамо» из Санкт-Петербурга крупно проиграло клубу «Красная Армия» в матче чемпионата МХЛ – 2:5
16:02
После разгрома «Красной Армии» со счётом 5:1 «СКА-1946» пришлось выяснять отношения с «молодёжкой» московского «Спартака» до серии буллитов
15:33
В Мариинском дворце поздравили победителей международных олимпиад для школьников
14:29
В Московском районе в школе №684 открылось пространство для саморазвития
14:14
Премьера спектакля «Варвара-краса, длинная коса»
12:23
В Красногвардейском районе 10-летнего школьника избили палкой сверстники
12:17
В Петербурге задержан 24-летний мужчина за обман пенсионерки в Невском районе
12:02
В Петербурге задержали 18-летнюю девушку обманувшую пенсионерку
11:44
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в серии коттеджных краж
11:20
В Петербурге задержан задержан 81-летний мужчина по подозрению в обмане 86-летней пенсионерки
11:14
В Приморском районе ревнивец ударил ножом жену и молодого человека
11:09
На КАД «Шкода Октавия» столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб
09:26
В Красносельском районе 13-летний подросток выпал с 9-го этажа после ссоры с отцом
09:14
Франция запретит курение на пляжах и в общественных парках
00:56
СКА сумел победить «Динамо» со счётом 5:3, дубль сделал Марат Хайруллин, а Александр Никишин играл с травмой
18:57
Невский экологический оператор переходит на усиленный режим работы
18:37
Баскетбольный «Зенит» обыграл «Руну» с разницей в 12 очков, при этом Походяев забил 6 трёхочковых бросков
16:13
СК Ленобласти просит оказать содействие в установлении личности погибшей женщины
10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
10:33
В Выборге пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам более 5,8 миллионов рублей
10:27
В Московском районе сотрудник маркет-плейса избил своего коллегу
10:20
В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сосновой Поляне подростка-мигранта задержали по подозрению в педофилии

В Сосновой Поляне подростка-мигранта задержали по подозрению в педофилии

0
65
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Красносельском районе Петербурга задержан сын дворника по подозрению в педофилии

Вчера к полицейским Красносельского района Петребурга обратилась мать 8-летней девочки, которая рассказала о случившемся происшествии с ее ребенком. По ее словам, 29 ноября около полудня неизвестный человек, под предлогом сделать фотографию, привел ее дочь в техническое помещение дома на проспекте Ветеранов в Сосновой Поляне и совершил в отношении ребенка непристойные действия.

Следуя этой информации, полиция немедленно начала расследование и уже в тот же день задержала подозреваемого вблизи указанного дома. Задержанный оказался 16-летним гражданином Узбекистана, который приехал в Россию полтора месяца назад в поисках работы. Интересно отметить, что он не зарегистрирован в миграционной службе. Его отец, 52-летний мужчина, работает дворником в одном из жилых комплексов.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ, которая квалифицирует такие действия как совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Это серьезное преступление, которое может повлечь за собой строгие наказания.

В настоящее время юный мигрант находится под стражей в ИВС (Изолятор временного содержания). Следствие будет проводиться с полной тщательностью, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновного к справедливому наказанию.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район насильник мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-11-2021, 14:49
В Петербурге поймали 50-летнего развратника
7-10-2021, 12:28
В Петербурге задержали мигранта по подозрению в педофилии
19-10-2022, 12:42
В Парголово задержали мигрант по подозрению в педофилии
23-10-2022, 12:44
В Петербурге мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку-инвалида
31-05-2023, 11:18
В центре Петербурга пожилой охранник детского учреждения развращал 12-летнюю девочку
23-01-2023, 15:02
В Красносельском районе задержали насильника девочки-инвалида

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 13:13
В Петербурге иномарка влетела в рейсовый автобус. Пострадали два человека
0
134
Вчера, 11:09
На КАД «Шкода Октавия» столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб
0
273
28-11-2023, 10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
0
159
28-11-2023, 09:55
В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей
Наверх