В Петербурге задержали мигранта по подозрению в педофилии

Вчера ранним утром, около 4 часов наряд полиции прибыл по вызову в коммунальную квартиру на Дальневосточном проспект, в Невском районе Петербурга. В полицию с заявлением обратилась 33-летняя петербурженка. По словам заявительницы, 31-летний гражданин Киргизии совершил действия сексуального характера в отношении её 10-летней дочери.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица).

Мигрант задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в местный отдел полиции. Мужчина прибыл в Россию в августе прошлого года с целью работы. Имеет временную регистрацию.