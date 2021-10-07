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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта по подозрению в педофилии

В Петербурге задержали мигранта по подозрению в педофилии

0
28
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Приезжего из Средней Азии задержали в Невском районе по подозрению в насилии над ребенком

Вчера ранним утром, около 4 часов наряд полиции прибыл по вызову в коммунальную квартиру на Дальневосточном проспект, в Невском районе Петербурга. В полицию с заявлением обратилась 33-летняя петербурженка. По словам заявительницы, 31-летний гражданин Киргизии совершил действия сексуального характера в отношении её 10-летней дочери.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица).

Мигрант задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в местный отдел полиции. Мужчина прибыл в Россию в августе прошлого года с целью работы. Имеет временную регистрацию.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район насильник педофил мигранты
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