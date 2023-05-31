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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга пожилой охранник детского учреждения развращал 12-летнюю девочку

В центре Петербурга пожилой охранник детского учреждения развращал 12-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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В Центральном районе по подозрению в развратных действиях с несовершеннолетней задержан 68-летний охранник детского учреждения

Вчера к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 45-летняя мать 12-летней девочки, которая сообщила стражам порядка о том, что 27 мая около 11 часов 10 минут в центре внешкольной работы охранник этого учреждения по имени Александр попытался совершить действия сексуального характера в отношении ее дочери.

По подозрению в развратных действиях с несовершеннолетней задержан 68-летний охранник детского учреждения. Подозреваемого задержали по горячим следам возле дома 12/29 на 10-й Советской улице.

Выяснилось, что 68-летний охранник, ранее судимый за развратные действия, был уволен 29 мая за день до обращения матери в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район педофил насильник
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