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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержали насильника девочки-инвалида

В Красносельском районе задержали насильника девочки-инвалида

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68
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PxHere
Несовершеннолетняя петербурженка, инвалид детства, стада жертвой насильника в Красносельском районе.

21 января к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась мать 15-летней девушки. По ее словам, около 20 часов возле дома 3/2 по улице Генерала Кравченко неизвестный по имени «Андрей» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении беспомощной несовершеннолетней.

Девочка проживает с матерью, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

22 января днем полицейские возле дома 7 по улице Генерала Кравченко по подозрению был задержали 65-летнего мужчину. Насильник «Андрей» оказался Камриханом.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ. Педофила поместили в камеру.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район насильник педофил
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