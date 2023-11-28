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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам более 5,8 миллионов рублей

В Выборге пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам более 5,8 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к розыску мошенника, вынудившего пенсионерку продать квартиру в Выборге

27 ноября 2023 года около 01 часа 50 минут в дежурную часть УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области поступило заявление от жительницы дома на Приморском шоссе в городе Выборг о том, что она стала жертвой мошенников.

По словам женщины, неизвестный злоумышленник, действуя с 7 октября по 17 ноября 2023 года, обманом завладел ее денежными средствами на общую сумму более 5,8 миллионов рублей. По данным потерпевшей, в течение октября 2023 года ей поступали звонки от незнакомого человека на мобильный телефон. Злоумышленник, выдавая себя за представителя банка, убедил пенсионерку, что ее денежные средства находятся под угрозой и должны быть переведены на различные номера мобильных телефонов через банкомат.

В результате женщина перевела 1 миллион 262 тысячи рублей. Однако мошенник не остановился на этом. С конца октября по 17 ноября 2023 года он продолжал обманывать потерпевшую, убеждая ее в необходимости продажи ее квартиры по заниженной цене.

В результате, 17 ноября около 17:10, жертва передала денежные средства, полученные от продажи квартиры, в сумме 4,4 миллиона рублей, курьеру возле дома №28 на Приморском шоссе в Выборге.

Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сотрудники полиции приняли необходимые меры для розыска злоумышленника.

Мошенничество является серьезным преступлением, которое наносит ущерб не только финансово, но и эмоционально жертвам. Важно быть особенно осторожными, когда речь идет о финансовых операциях и предоставлении личной информации. Никогда не следует доверять незнакомым людям, особенно если они просят перевести деньги или предоставить конфиденциальные данные. Если у вас возникли подозрения или вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в полицию для получения помощи и предоставления информации.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО мошенничество пенсионеры
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