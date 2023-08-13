В Красногвардеском районе пенсионерка перевела мошенника почти 6,3 млн рублей

Вчера вечером около 17 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 68-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 22 июня 2023 года ей позвонил неизвестный, который под предлогом заработка на инвестициях, убедил ее переводить денежные средства на указанные им счета.

В период с 24 июня 2023 года по 11 августа 2023 года женщина, взяв кредит, совершила денежные переводы на сумму 6 280 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.