Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам 13 млн рублей

Накануне днем около 13 часов 00 минут к полицейским города Сосновый Бор Ленинградской области обратилась 73-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 14 марта 2023 года ей звонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником банка сообщила, что на ее имя кто-то оформил кредит.

В результате переговоров неизвестная убедила пожилую женщину оформить на себя кредит и перевести денежные средства на, якобы, "безопасный" счет.

18 марта 2023 года женщине опять позвонил неизвестный и сообщил, что неустановленные лица пытаются завладеть ее квартирой, после чего убедил ее продать квартиру и перевести деньги на указанный преступником счет.

Переводы денежных средств потерпевшая осуществляла с 14 марта 2023 года по 26 сентября 2023 года.

Материальный ущерб составил 13 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.