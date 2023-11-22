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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обнаружен схрон с 41 кг наркотиков растительного происхождения

В Ленобласти обнаружен схрон с 41 кг наркотиков растительного происхождения

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области полицейские задержали предполагаемого владельца схрона с 41 кг наркотиков

В Ленинградской области, в окрестностях деревни Мыза Гатчинского района, произошло интересное событие. Во время проведения электромонтажных работ, один электрик обнаружил три мешка с подозрительным содержимым, спрятанными под опорой ЛЭП. Он сразу же сообщил об этом полиции, и сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области прибыли на место происшествия.

После осмотра тайника, полицейские решили устроить засаду, чтобы поймать предполагаемого владельца наркотиков. На следующий день, когда мужчина приехал забрать мешки, он был задержан с поличным.

Оказалось, что задержанный - 48-летний уроженец Ставропольского края, который проживал в Московском районе Северной столицы. После проведения экспертизы выяснилось, что в спрятанном уроженцем Ставропольского края укрытии находилось более 41 кг наркотиков растительного происхождения.

В связи с этим в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Таким образом, фигурант был задержан и будет привлечен к ответственности за незаконное хранение и сбыт наркотиков. Это событие еще раз подчеркивает важность работы правоохранительных органов в борьбе с наркотиками.

Благодаря бдительности электрика и оперативным действиям полиции, большая партия наркотиков была изъята, а преступник задержан. Такие усилия помогают обеспечить безопасность общества и защитить граждан от вредных веществ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район наркотики
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