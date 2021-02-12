ента новостей

13:39
В Ленобласти полицейские ликвидировали "домашнюю" наркоплантацию
13:29
В Пулково сотрудники Россельхознадзора не пропустили 40 килограммов астраханской рыбы и икры
13:25
В Царском селе реставрируют Императорскую ферму
12:41
В Историческом парке "Россия - моя история" состоится бесплатный концерт баянистов и аккордеонистов
10:58
Глава Пенсионного Фонда уходит?
10:19
В Петербурге учитель одной из школ подозревается в развратных действиях
10:10
В Петро-Славянке при взрыве газопровода погиб человек
10:04
Кто хочет работать на пенсии?
23:37
В Ленобласти стартовал второй этап конкурса «Отличник войсковой разведки» в общевойсковой армии ЗВО
19:43
Финалистка «Лидеров России 2020» работает над созданием уникальной нейросети
19:40
Через петербургский порт прошло более 38,5 тонн израильского сельдерея
19:37
В Ленобласти ракетчики ЗВО провели первый этап конкурса профессионального мастерства «Специальный маршрут»
19:35
В Петербурге стартовал проект ОНФ «Летай со мной» для детей с ДЦП
19:32
В Петербурге Россельхознадзор изъял и уничтожил более тонны польских груш
12:44
Жителя Васильевского острова подозревают в насилии над малолетней падчерицей.
10:53
В Петербурге полицейские ликвидировали фейковые интернет-магазины по продаже средств индивидуальной защиты
09:53
Когда появился covid-19?
08:50
Помощь самозанятым
19:51
Так получил Малком очередную травму или нет?
19:51
В Петербурге автомобилист при виде ДПС попытался избавиться от более десятка свертков с порошком
17:35
Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills St. Petersburg перенесен на 2023 год
17:30
В Петербурге общественники устроили для детей путешествие в 1943 год
16:06
В Петербурге обокрали квартиру директора транспортно-экспедиционной компании
15:09
В Петербурге полицейские раскрыли кражу у пенсионера
09:53
Навальный – политик?
09:12
Почему медленно строят метро?
19:24
ЦБС Красногвардейского района на фестивале «Книжный маяк Петербурга»
19:21
Петербург поддерживает Всероссийский проект «Эстафета поколений»
19:19
Акцию «Дарим книгу с любовью»
19:16
Петербургских влюбленных приглашают сдать кровь
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские ликвидировали "домашнюю" наркоплантацию

В Ленобласти полицейские ликвидировали "домашнюю" наркоплантацию

0
0
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
В Гатчинском районе Ленобласти обнаружена "домашняя" наркоплантация

В минувшую среду к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 32-летняя женщина-гендиректор одной из коммерческих фирм.  Она сообщила, что арендаторы частного дома на улице Льва Толстого в поселке Вырица выращивают что-то в горшках.

Оперативники незамедлительно прибыли  по указанному адресу, где задержали 23-летнего повара кафе, проживающего в данном доме. При осмотре дома полицейскими был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Также в помещении бани были обнаружены 17 кустов растительного происхождения в цветочных горшках.

Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством - каннабис (марихуана), массой более 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемый, который ранее уже был судим за аналогичные преступления, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район наркотики
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-06-2020, 11:29
В Купчино задержан наркоторговец
26-05-2020, 10:50
В Петербурге изъята крупная партия растительных наркотиков
13-07-2020, 14:59
В Ленобласти полицейские ликвидировали плантацию конопли
24-08-2020, 12:45
В Ленобласти задержали насильника
11-09-2020, 11:51
В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери
28-09-2017, 12:09
В Ленинградской задержали подозреваемого в трёх убийствах

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
181
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
248
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
197
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
340
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх