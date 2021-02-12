В Ленобласти полицейские ликвидировали "домашнюю" наркоплантацию

В минувшую среду к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 32-летняя женщина-гендиректор одной из коммерческих фирм. Она сообщила, что арендаторы частного дома на улице Льва Толстого в поселке Вырица выращивают что-то в горшках.

Оперативники незамедлительно прибыли по указанному адресу, где задержали 23-летнего повара кафе, проживающего в данном доме. При осмотре дома полицейскими был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Также в помещении бани были обнаружены 17 кустов растительного происхождения в цветочных горшках.

Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством - каннабис (марихуана), массой более 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемый, который ранее уже был судим за аналогичные преступления, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.