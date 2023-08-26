В Ленобласти обнаружили тайник с 11 кг наркотиков

В минувший четверг утром около 10 часов 00 минут, в результате реализации оперативной информации сотрудниками полиции во Всеволожском районе Ленобласти, в лесу у деревни Васкелово обнаружен тайник, в котором находились два строительных мешка с большим количеством упакованных в полиэтиленовые пакеты прессованных брикетов.

Согласно данным экспертизы изъятое - гашиш общей массой свыше 11 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 ч.5, ст.30 ч.3 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Полицейские ведут розыск владельца тайника.