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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине полицейские обнаружили около двух килограммов наркотико

В Гатчине полицейские обнаружили около двух килограммов наркотико

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В квартире под Гатчиной обнаружены почти два кило дурманящих наркотиков

Вчера полицейские задержали 52-летнего жителя деревни Малое Верево, Гатчинского района Ленинградской области. Во время обыска в его квартире на улице Центральной обнаружены три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в свертках хранилось около двух килограммов наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное хранение и сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемый на двое суток изолирован в камере. Дальнейшие процедуры ему знакомы: с конца 1980-х мужчина привлекался к ответственности за хулиганство, кражу, тяжкие телесные, а последний раз — за наркотики. Из мест лишения свободы он вышел в апреле.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район наркотики
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