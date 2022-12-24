В Гатчине полицейские обнаружили около двух килограммов наркотико

Вчера полицейские задержали 52-летнего жителя деревни Малое Верево, Гатчинского района Ленинградской области. Во время обыска в его квартире на улице Центральной обнаружены три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в свертках хранилось около двух килограммов наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное хранение и сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемый на двое суток изолирован в камере. Дальнейшие процедуры ему знакомы: с конца 1980-х мужчина привлекался к ответственности за хулиганство, кражу, тяжкие телесные, а последний раз — за наркотики. Из мест лишения свободы он вышел в апреле.