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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские в автомобиле "Опель" обнаружили 89 свертков с наркотическими веществами

В Петербурге полицейские в автомобиле "Опель" обнаружили 89 свертков с наркотическими веществами

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
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В Кировском районе Петербурга задержан подозреваемый в покушении на хранение и сбыт крупной партии наркотиков

Ночью минувшего понедельника полицейские, при патрулировании на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга остановил автомобиль "Опель Вектра" с номерными знаками Новгорода. Автомашиной управлял 33-летний житель города Сосновый Бор.

В иномарке, по предварительным данным, было обнаружено 89 свертков с синтетическими наркотиками и веществом растительного происхождения. Предположительно, запретными веществами мужчина торговал на площадках в даркнете, а распространял через сеть "закладок". Восемнадцать из них обнаружены во Всеволожском районе Ленинградской области, девять – в Кировском районе Петербурга, еще 61 – в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Также установлены координаты 88 тайников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Подозреваемый задержан.

Источник: 47News
Все по теме: Кировский район наркотики
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