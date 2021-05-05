В Петербурге полицейские в автомобиле "Опель" обнаружили 89 свертков с наркотическими веществами

Ночью минувшего понедельника полицейские, при патрулировании на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга остановил автомобиль "Опель Вектра" с номерными знаками Новгорода. Автомашиной управлял 33-летний житель города Сосновый Бор.

В иномарке, по предварительным данным, было обнаружено 89 свертков с синтетическими наркотиками и веществом растительного происхождения. Предположительно, запретными веществами мужчина торговал на площадках в даркнете, а распространял через сеть "закладок". Восемнадцать из них обнаружены во Всеволожском районе Ленинградской области, девять – в Кировском районе Петербурга, еще 61 – в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Также установлены координаты 88 тайников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Подозреваемый задержан.