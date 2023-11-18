В Пушкине на территории парка нашли новорожденного ребенка

Вчера утром около 07 часов 50 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от прохожего о том, что в городе Пушкин, напротив дома 42 по Павловскому шоссе на территории «Отдельного парка», обнаружен новорожденный ребенок.

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции в 400 м от дома 42 по Павловскому шоссе найдена завернутая в одеяло девочка, как установлено, примерно месячного возраста.

Ребенок передан бригаде скорой помощи.

По данному факту проводится проверка.

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление местонахождения родителей.