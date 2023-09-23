В Выборге задержали поджигателя автомобиля

Вчера ранним утром около 05 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в Выборге на Красной площади горит автомобиль.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 04 часов 50 минут неизвестный, разбив левое боковое стекло, совершил поджог принадлежащего местному жителю автомобиля «Фольксваген Транспортер Т-4».

В машине выгорели водительское сидение и руль.

В тот же день вечером около 20 часов 40 минут в городе Выборг, возле дома 13 по Ленинградскому проспекту, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершение данного преступления задержан 24-летний житель поселка Селезнево Выборгского района.

Установлено, что поджог он совершил, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее пострадавший и задержанный знакомы небыли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 ч. 2 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.