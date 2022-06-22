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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские нашли потерявшегося мальчика

В Петербурге полицейские нашли потерявшегося мальчика

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудники полиции нашли потерявшегося мальчика

Ранее сообщалось, что накануне поздним вечером около 22 часов 35 минут к полицейским Курортного района Петербурга обратилась женщина 1983 года рождения с заявлением о том, что около 19 часов 00 минут из Зеленогорского парка культуры и отдыха ушел и не вернулся её сын 2011 года рождения, ученик 4 класса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был найден пропавший ребенок по адресу Приморскому шоссе у дома 452 А.

В отношении ребенка противоправных действий не совершалось. Несовершеннолетний передан родителям. 

Источник: ГУ МВД
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