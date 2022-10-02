В Мурино мужчине выстрелили в голову из пневматического пистолета

Вчера ночью к полицейским Вчеволожского района Ленинградской области поступило сообщение, что возле дома 37 по улице Оборонной в городе Мурино, на остановке общественного транспорта, неизвестный мужчина стреляет из пистолета.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции было установлено, что около 01 часа, во время конфликта, 30-летний мужчина выстрелил в голову 42-летнему мужчине из пневматического пистолета «МР-604 К».

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

«По горячим следам» 30-летнего стрелявшего задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.