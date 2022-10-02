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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино мужчине выстрелили в голову из пневматического пистолета

В Мурино мужчине выстрелили в голову из пневматического пистолета

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Опубликовал: Вадик Котов
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Конфликт на остановке общественного транспорта в Мурино закончился стрельбой

Вчера ночью к полицейским Вчеволожского района Ленинградской области поступило сообщение, что возле дома 37 по улице Оборонной в городе Мурино, на остановке общественного транспорта, неизвестный мужчина стреляет из пистолета.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции было установлено, что около 01 часа, во время конфликта, 30-летний мужчина выстрелил в голову 42-летнему мужчине из пневматического пистолета «МР-604 К».

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

«По горячим следам» 30-летнего стрелявшего задержали.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Мурино стрельба пневматика
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