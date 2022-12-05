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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 28-летнюю подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров

В Петербурге задержали 28-летнюю подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров

В период с 10 по 17 ноября 2022 года к полицейским Кировского и Красногвардейского районов Петербурга поступили три заявления от пенсионеров, 1932-1940 годов рождения, о том, что они стали жертвами мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передали курьерам в общей сложности более 500 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером 3 декабря около 20 часов 20 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 9 по проспекту Энергетиков по подозрению в совершении указанных преступлений задержана 28-летняя неработающая женщина.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению ее причастности к совершению аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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