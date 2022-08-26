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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны аферисты, похищавшие деньги у пенсионеров

В Петербурге задержаны аферисты, похищавшие деньги у пенсионеров

0
10
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудниками полиции задержаны мошенники, которые похищали денежные средства у пенсионеров

23 августа к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 84-летней пенсионерки, о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, и необходимы денежные средства, для того чтобы прекратить уголовное дело. Позже потерпевшая передала курьеру 250 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

24 и 25 августа в полицию Кировского района поступили аналогичные заявления сразу от трех пенсионерок, 1928-1941 годов рождения. В общей сложности потерпевшие отдали курьерам 1 млн рублей.

По всем указанным эпизодам также были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими возле дома 1 по 12-й Красноармейской улице по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны двое неработающих, 2002 и 2005 годов рождения.

Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, а также их сообщников.

Источник: ГУ МВД
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